Domani contro il Cagliari mancherà Lautaro: assenza certamente importante, considerando anche i precedenti citati dal Corriere dello Sport.

Come ricorda il quotidiano romano, quando il Toro è mancato in campionato - nel girone d'andata contro Lecce e Genoa - l'Inter aveva faticato a ingranare con le punte ed era andata in rete solo con Arnautovic al Ferraris. Poi il quotidiano romano, però, sbaglia quando parla di ultimo gol di una punta nerazzurra risalente a un mese e mezzo fa (Sanchez con il Genoa): in realtà proprio il cileno ha insaccato il 2-0 con l'Empoli non più tardi di 12 giorni fa...

Proprio El Campeon dovrebbe partire dall'inizio domani sera, anche se è ancora aperta la sfida con l'austriaco per affiancare Thuram. Nel caso, sarebbe una chance importante per Alexis, chiamato a non far rimpiangere il capitano.

In vista della prossima stagione l’attacco verrà sicuramente rinforzato, la società è già al lavoro come conferma il quotidiano romano.