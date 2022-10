Difesa dei titolarissimi stasera al Camp Nou. Come riferisce anche il Corriere dello Sport, Inzaghi ha pochissimi dubbi di formazione e, sicuramente, non riguardano il reparto arretrato: Onana ancora tra i pali e trio Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti al camerunese. Restano vivi i ballottaggi sulle fasce, mentre in attacco si va verso la conferma di Dzeko-Lautaro. ancora out Brozovic, Lukaku e Correa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.