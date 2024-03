Pizzico di apprensione in casa Inter, almeno secondo il Corsport. Stando alle informazioni del quotidiano romano, infatti, in vista del match con l'Atletico di mercoledì prossimo restano da valutare le condizioni di Frattesi e Calhanoglu.

Il primo, oggi, si sottoporrà ad una risonanza magnetica, dopo il fastidio accusato lunedì sera, quando stava per entrare nella ripresa del match con il Genoa. L'idea è quella di escludere qualsiasi tipo di rischio: l'ex Sassuolo è da considerarsi in dubbio per Bologna.

Dopo il lieve risentimento all'adduttore destro, invece, per Calha c'è stato un piccolo rallentamento nel rientro in gruppo: il turco nemmeno oggi si allenerà con i compagni e pure lui non è certo di partecipare alla trasferta in Emilia Romagna di sabato.

