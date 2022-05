L'Inter intende trattenere Ivan Perisic e l'offerta è sul tavolo: 4,5 milioni di euro per due anni. Il vertice in programma dopo la fine del campionato potrà servire per trattare ancora qualcosa, ma non ci saranno rilanci significativi. Di certo non si arriverà ai 6 milioni netti chiesti dal croato. Come conferma il Corriere dello Sport, sulle sue tracce Juve e Chelsea.