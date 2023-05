L'Inter ci aveva provato già a gennaio, ma poi senza l'addio di Skriniar tutto era saltato. Adesso il nome di Pavard torna prepotentemente di moda per la difesa nerazzurra, anche perché il francese ha confermato di voler lasciare la Baviera a un anno dalla scadenza del contratto. Il Bayern non vuole perderlo a zero e quindi tutto fa pensare che lo accontenterà.

"Il canale tra la dirigenze interista e l’entourage del nazionale transalpino, in questi mesi, non si è mai interrotto. Ma questa potrebbe essere davvero la svolta - spiega il Corriere dello Sport -. Perché una scelta di questo genere, da parte di Pavard, apre ad una cessione immediata, in modo evitare di vederlo partire tra un anno senza incassare nemmeno un euro. Pavard è il profilo perfetto per prendere il posto di Skriniar: 27 anni, quindi un anno più giovane dello slovacco, nato terzino destro, si è sempre più abituato a giocare come centrale. Tanto che ora è la sua posizione preferita. E in nerazzurro c’è proprio da coprire quello spot. In aggiunta, il francese è un giocatore di livello internazionale, campione del mondo con la sua nazionale nel 2018 e abituato da anni ormai a calcare i palcoscenici della Champions, vinta con il Bayern nel 2020". Secondo il quotidiano romano, il vero problema è la concorrenza: Pavard ha già manifestato il suo apprezzamento per l'Inter e la finale di Champions raggiunta aumenta l'appeal del club nerazzurro, ma attenzione all'inserimento di qualche big europea.

