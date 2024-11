Come riportato ieri dal Sole 24 Ore, alcune banche d’affari avrebbero sottoposto ad Oaktree la possibilità di cedere l'Inter, ma al momento non ci sarebbero stati approcci concreti.

Secondo il Corriere dello Sport, il fondo californiano non è differente dagli altri: anche Oaktree valuta di volta in volta la soluzione migliore e quella che è più interessante per se stesso. Ciò significa che al momento, evidentemente, il fondo ritiene più vantaggioso tenere l'Inter e valorizzarla, sempre in ottica di una cessione futura. Tempi? Magari un triennio secondo il CdS.

Scenari? "Secondo indiscrezioni, nell’ambito degli accordi Oaktree-Zhang, ce ne sarebbe uno che permetterebbe a Suning di incassare una percentuale sul margine della rivendita, qualora avvenisse entro 18 mesi dal passaggio di proprietà dello scorso maggio. Il fronte che resta di maggiore urgenza per Oaktree è quello del nuovo stadio", si legge.