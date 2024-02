Roma-Inter è una partita speciale per Nicolò Barella. Quasi cinque anni fa il centrocampista sardo arrivava al grande bivio della sua carriera, quando decise di lasciare la sua Cagliari per il grande salto. Come ricorda il Corriere dello Sport, erano proprio Roma e Inter le due squadre che si stavano contendendo il gioiello classe '97.

Le sliding doors risalgono all'estate 2019, quando Barella aveva l’accordo con il club nerazzurro che però non stava riuscendo a chiudere la trattativa con Giulini che invece nel momento di stallo aveva trovato l'intesa con i giallorossi, arrivando ad un passo dal chiudere l'affare. "La differenza l’ha fatta proprio la voglia di Barella di diventare interista, senza cambiare idea e mantenendo il punto fino al tanto atteso accordo tra le parti". Una scelta premiata da trofei e risultati, con la confermata centralià all'interno del progetto interista.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!