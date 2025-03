Davide Frattesi torna nel mirino del Napoli, stavolta per il mercato estivo. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, che ricorda come già a gennaio gli azzurri pensarono al centrocampista nerazzurro, con l'Inter però mai davvero intenzionata a disfarsene. Ancor meno cedendolo a una diretta rivale per lo scudetto.

Fra un paio di mesi, però, la voglia di giocare di più dell'ex Sassuolo potrebbe fare la differenza e allora in tal caso attenzione alla corte di Conte. "Il profilo è importante, è di quelli che il Napoli ha messo nei radar per trovare altri gol con gli inserimenti, proprio com’è accaduto con McTominay - si legge -. Ma non solo. Servono anche tiratori da fuori e di calci piazzati: la ricerca prosegue".