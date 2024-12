Cominciano a spuntare fuori i nomi entrati nel mirino dell'Inter con il viaggio in Sud America di Dario Baccin. Secondo il Corriere dello Sport, gli occhi del vice Ausilio si sono soffermati soprattutto in Argentina e, in particolare, su un giocatore del River Plate.

Si tratta di Franco Mastantuono, gioiellino di appena 17 anni (classe 2007). Mastantuono è un trequartista che all’occorrenza può partire in posizione più esterna. Tecnica, dribbling, fantasia: tutte caratteristiche che all’Inter farebbero parecchio comodo.

Ovviamente, il suo talento non è un mistero neppure per le altre big d'Europa, tra le quali il solito Real Madrid. Il River si fa forte di una clausola rescissoria di 41 milioni nel contratto in scadenza a dicembre 2026. Peraltro nell'accordo è anche contemplato il rinnovo automatico di un anno.

Non solo Mastantuono. Considerando la necessità di rinnovare la difesa, tra i giovani argentini più apprezzati c’è Marco Di Cesare, centrale 22enne di proprietà del Racing Avellaneda. Sul taccuino anche Tobias Ramires, difensore 18enne dell’Argentinos Juniors, Thiago Fernandez, esterno offensivo di appena vent’anni del Velez Sarsfield, e Gonzalo Petit, attaccante uruguaiano classe 2004 del Nacional.