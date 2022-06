Secondo il quotidiano romano, quindi, decisivi saranno i prossimi giorni: dentro o fuori. La situazione è complicata anche perché in casa Chelsea al momento c'è poca chiarezza dopo il passaggio di proprietà, tra milioni trattenuti in previsione di una possibile sanzione UEFA per il FFP oppure della Premier League attraverso l'organo di controllo per le spese. E poi c'è da capire il futuro di Marina Granovskaia, ex braccio destro di Abramovich. Infine, occhio alla situazione tecnica: Tuchel ha perso Rüdiger e Christensen, senza dimenticare Azpilicueta. "Se è vero che Lukaku ha vissuto una stagione difficile, è altrettanto vero che in caso di cessione il Chelsea rimarrebbe con il solo Havertz (che peraltro è un centravanti "adattato") in trincea. E in tal caso bisognerebbe tornare sul mercato per una prima punta (oppure dare fiducia al 20enne Armando Broja, l'anno scorso in prestito al Southampton)", sottolinea il quotidiano romano.