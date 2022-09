Obiettivo Udinese. Quello in terra friulana sarà l'ultimo match prima della sosta: un impegno non banale contro la squadra probabilmente più in forma del campionato, reduce da 4 vittorie di fila. "C’è da credere che ci saranno altri cambi, in modo da gestire le forze - anticipa la Gazzetta dello Sport -. Mancherà ancora Lukaku, nonostante il controllo di ieri abbia confermato l’evoluzione positiva della distrazione ai flessori".

Lo stesso Inzaghi ieri ha confermato: "Lukaku rientrerà dopo la sosta e di volta in volta sceglierò la coppia d'attacco che entrerà in campo".