Al momento, secondo il Corriere dello Sport, è da escludere la convocazione di Romelu Lukaku per la gara di Udine, in programma domenica alle 12.30. L'orientamento dell'Inter è quello di permettere a Big Rom di recuperare completamente dall'infortunio sfruttando questa settimana ma anche la sosta (non sarà convocato dal Belgio per le due gare di Nations League) per riaverlo al top a ottobre e novembre, un mese e mezzo in cui sono condensate sette sfide di campionato (la prima contro la Roma, sabato 1° ottobre) e quattro di Champions.