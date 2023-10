"Qui le cose sono due: o la contestazione sonora lo stordirà, soprattutto emotivamente, frenandone gli slanci, oppure lo stimolerà al punto da moltiplicandone la ferocia realizzativa, come nei videogiochi in cui il calciatore accende il turbo con il fuoco sotto ai piedi. Intanto la storia dei fischietti che lo aspetterebbero a San Siro per Inter-Roma (ma davvero 50.000 tifosi dell’Inter perderanno il loro tempo e il loro fiato per concentrarsi sul “traditore” invece di incitare la propria squadra?) ha prodotto la prima replica di Romelu Lukaku, criptico sul recente passato nella conferenza stampa di martedì in Belgio ma abbastanza determinato sul prossimo futuro, che vola oltre la partita di stasera contro l’Austria: «Preferisco dedicare le mie energie al campo»". Così il Corsport affronta il tema Lukaku, lasciando trasparire nemmeno tanto velatamente la parte presa in questa sorta di contesa.

Inter-Roma è in programma il 29 ottobre, la terza partita del prossimo mini-ciclo. "Esiste un’ampia letteratura di campioni che si esaltano davanti al muro umano di ostilità, invece che crollare sotto i colpi della disapprovazione. Molti psicologi sostengono che anzi, verso personaggi egocentrici o comunque abituati alla vetrina, l’indifferenza sia la migliore strategia per sfruttarne le debolezze. Ma per chi ama l’Inter dev’essere un rischio calcolato - si legge -. Di sicuro Mourinho, che prenderà sempre e solo applausi dagli interisti, preparerà il suo centravanti a dovere. E lui stesso, Lukaku, eserciterà lo spirito contro coloro che - comprensibile: l’amore funziona così - non ne hanno sopportato il ripudio. Peccato solo che a San Siro al 90 per cento non avrà al suo fianco Dybala, che già lo scorso anno sempre ad ottobre segnò un bel gol sotto alla Curva Nord mostrando la maschera: in quel caso era il giocatore, Paulo, a voler suscitare il rimpianto in chi non lo aveva desiderato abbastanza".