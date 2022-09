"Lukaku, annunciato in tribuna, è rimasto in Belgio e tornerà a Milano nelle prossime ore. Se non gli riuscisse il recupero per la trasferta di Udine tra sette giorni, Big Rom si rivedrà dopo la sosta". Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport, che po fornisce anche un'informazione non banale su Dzeko: la punta ha rifiutato la convocazione della Bosnia per l’amichevole organizzata contro la Russia il prossimo 19 novembre. "Sono contrario alla disputa di questa partita - ha detto l’attaccante dell’Inter -. Io sono sempre e solo per la pace. Non giocherò mentre persone innocenti soffrono. Sono solidale con il popolo ucraino in questi tempi difficili per loro".