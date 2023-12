Scelte obbligate per Inzaghi per quanto riguarda la difesa. Out Pavard, De Vrij e Dumfries, il tecnico nerazzurro ancora non potrà contare dall'inizio su Bastoni. E allora ecco Bisseck e Carlos Alberto: secondo il Corsport, saranno loro due a comporre assieme ad Acerbi il terzetto di difesa davanti a Sommer. Darmian, invece, considerando la condizione ancora non ottimale di Cuadrado, dovrebbe essere spostato sulla fascia destra.