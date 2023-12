Inzaghi è rimasto orfano di Lautaro per due partite, ma - come conferma anche il Corriere dello Sport - l'argentino, al pari di Dimarco, dovrebbe rivedersi già la prossima settimana contro il Verona. Altre due sedute personalizzate e poi il rientro in gruppo per tornare tra i convocati in vista dell'ultima partita del girone di andata.

Secondo il quotidiano romano, difficile che il tecnico nerazzurro butti subito nella mischia il capitano: probabile rivedere Lautaro in campo a match in corso. Contro il Genoa, l'assenza dell'argentino si è notata eccome...