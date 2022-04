Protesta la Curva Nord nerazzurra, che ieri ha annunciato la propria assenza a Juventus-Inter attraverso una nota sulla pagina Facebook. Il tifo organizzato interista non ha chiarito i motivi, mentre oggi sul Corriere dello Sport si legge la versione del giornale che prova a intercettare le ragioni che hanno spinto i supporter a disertare il Derby d'Italia: "Le ragioni sono fondamentalmente due. Tanto per cominciare il prezzo dei biglietti per il settore ospiti, vale a dire 55 euro. Ma soprattutto il fatto che, per procedere all’acquisto, occorra registrarsi al sito della Juventus. Per questa stessa ragione anche la Curva Fiesole, ovvero gli ultras della Fiorentina, avevano a loro volta detto no alla trasferta allo Stadium, lo scorso novembre", si legge.