Dopo l'acquisto di Greenwood, il futuro di Valentin Carboni è tornato a navigare nell'incertezza. Il gioiellino argentino era fortemente indirizzato a Marsiglia fino a qualche giorno fa, ma l'arrivo in Provenza dell'inglese faceva presagire ad un cambiamento di piani del club transalpino. Ma il Corriere dello Sport assicura il contrario: "A quanto pare, la stima di De Zerbi per Valentin non è tramontata, anzi" si legge sul quotidiano romano che parla di un progetto ben chiaro dell'ex tecnico del Brighton, ovvero quello di assemblare un attacco composto dal classe 2005 e dall'inglese.

"La difficoltà - però spiega il CdS - semmai è rappresentata dalle richieste nerazzurre. Solo con una cifra vicina ai 40 milioni, infatti, l’Inter potrebbe 'sopportare' il sacrificio di lasciarlo andare" e contando i 30 milioni già sborsati, il club francese sfiorerebbe quota 70 per soli due giocatori. "Più facile immaginare, semmai, che il Marsiglia provi a prendersi comunque Carboni, ma in prestito", opzione che i nerazzurri non disdegnerebbero, "visto che l’alternativa ad una cessione definitiva, è proprio quella di un prestito, che permetta a Valentin di crescere e giocare con continuità. In questo senso, attenzione anche al Monza".

