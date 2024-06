I discorsi tra Inter e Genoa per l'accordo per il passaggio dal Grifone in nerazzurro dell'estremo difensore dei liguri Josep Martinez procedono a gonfie vele. Lo spagnolo si trasferirà sotto l'ombra della Madonnina dopo la stretta di mano che dovrebbe arrivare a breve, sulla base di un accordo di "10 milioni più 2 di bonus e l’innesto di una contropartita tecnica in via di definizione".

Così si legge sul Corriere dello Sport che a proposito di contropartite scrive: "Oltre a Satriano e Oristanio, i liguri hanno chiesto informazioni anche su Pio Esposito e Zanotti", profili sui quali i nerazzurri pretenderebbero eventualmente la recompra.

