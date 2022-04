Ad eccezione di Sanchez , nel periodo di fuoco, Inzaghi ha potuto tirare fuori poco dalle alternative in panchina. E così l'Inter è arrivata a fine marzo con il serbatoio scarico. Secondo il Corriere dello Sport , però, il successo sulla Juventus e la contemporanea frenata del Milan hanno improvvisamente riaperto scenari scudetto, con il morale nerazzurro che è tornato alto in un attimo. E la testa comanda anche le gambe.

Ciò non toglie che il tecnico nerazzurro non possa affidarsi a qualche nuova alternativa. Non solo Correa: in rampa di lancio c'è anche Robin Gosens, arrivato infortunato a gennaio e adesso totalmente recuperato. "Chissà che proprio il tedesco non diventi uno dei protagonisti dello sprint scudetto. Magari già sabato contro il Verona…", suggerisce il Corsport.