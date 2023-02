Non solo Lukaku. Un'altra ottima notizia per Inzaghi è certamente il recupero di Marcelo Brozovic, che - a parte gli scampoli con l'Atalanta nell'ultimo match prima del Mondiale - non giocava minuti pesanti con l'Inter addirittura dal 18 settembre scorso. "Il recupero di Brozovic consentirà rotazioni superiori a centrocampo. Asllani è ancora acerbo, ha bisogno di tempo. Calhanoglu in regìa piace, funziona benissimo, ma con il rientro del croato tornerà ad agire in prevalenza da mezzala sinistra", assicura il Corriere dello Sport.