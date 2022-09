Inter in crisi? Simone Inzaghi studia la ricetta per uscirne e ci sono tre mosse pronte per ripartire forte dopo la sosta. Le analizza il Corriere dello Sport.

TATTICA - Si parte dalla difesa: 11 gol subiti sono un'enormità, peggio hanno fatto solo Verona, Monza, Cremonese e Sampdoria. E allora Inzaghi deve correre ai ripari. Come? Simone ha due opzioni: 1) provare ad aggredire con più continuità gli avversari, con Lukaku e Martinez "sincronizzati" al primo pressing fin dagli anni di Conte, e dunque alzare il baricentro per dare un segnale coraggioso; 2) abbassare di qualche metro la squadra, amministrare le energie visto il periodo dispendioso al quale l'Inter andrà incontro e sfruttare le caratteristiche del belga per le ripartenze.