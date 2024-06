L'Era Oaktree alla guida dell'Inter comincia con un tris di rinnovi di primissimo piano. Dopo aver raggiunto l'accordo con Lautaro Martinez per la firma fino al 2029, la dirigenza nerazzurra avrà il compito di completare anche i discorsi per i prolungamenti di Simone Inzaghi e Nicolò Barella. Saranno queste, secondo il Corriere dello Sport, le prossime mosse nerazzurre.

Il tecnico ha già incontrato e conosciuto la nuova proprietà, adesso la coppia Marotta-Ausilio dovrà vedere l'agente Tullio Tinti per arrivare alla fumata bianca: l'ingaggio di Inzaghi salirà ad una base di 6,5 milioni fino al 2027 o di un solo anno in più e opzione per un’altra stagione. L'incontro tra le parti potrebbe andare in scena già la prossima settimana. Accordo già raggiunto con il centrocampista sardo che firmerà invece fino al 2029 a circa 6,5 milioni a stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!