L'Inter ha ritrovato gol e vittorie e viaggia nel segno di Lautaro e Barella . Sono loro, sottolinea oggi il Corriere dello Sport, i trascinatori della squadra di Inzaghi, reduce da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite ufficiali, con l'argentino e il sardo che nelle ultime tre gare hanno offerto un vero e proprio show. "Tra Barcellona, Salernitana e Fiorentina, infatti, l’Inter ha prodotto 9 reti: ebbene, l’argentino e l’azzurro ne hanno firmate ben 7, “timbrando” ad ogni gara, con il “Toro” autore di una doppietta l’altra sera al Franchi. La speranza di Inzaghi, evidentemente, è che si ripetano anche mercoledì sera contro il Viktoria Plzen. Ma non è finita qui, visto che insieme hanno pure confezionato 3 assist: a dimostrazione di quanto entrambi incidano nello sviluppo della manovra di una squadra riemersa proprio nel momento in cui sembrava essere sul punto di sprofondare".

Inzaghi si augura che i due possano ripetersi anche con il Viktoria Plzen, match in cui dovrebbe tornare a disposizione anche Lukaku: il belga ha lavorato in gruppo e può essere finalmente convocato. In panchina può rivedersi pure Gagliardini, mente nell'undici titolare le novità rispetto a Firenze dovrebbero essere Dzeko, Dumfries e Bastoni. "Possibile anche che abbia spazio Gosens al posto Dimarco. Più difficile, infine, l’inserimento di Asllani a centrocampo", chiosa il giornale romano.