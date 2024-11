Romelu Lukaku torna a Milano e San Siro (pronto al sold-out dopo che è stata superata quota 73mila) si prepara ad accoglierlo ancora con i fischi, ma stavolta senza i fischietti. Big Rom fu accolto da 30mila fischietti in occasione del suo primo ritorno da ex con la maglia della Roma, mentre questa volta - spiega oggi il Corriere dello Sport - non sono state allestite iniziative del genere: è probabile che sulla scelta abbia inciso anche la situazione della curva nerazzurra, ma i fischi per il belga ci saranno comunque. Qualche incertezza in più sull'accoglienza che verrà riservata ad Antonio Conte. In tribuna potrebbe esserci anche il ct azzurro Luciano Spalletti, doppio ex della sfida.

