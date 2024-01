L'Inter va a Firenze con un doppio dubbio di formazione, riferisce oggi il Corriere dello Sport. In difesa potrebbe rivedersi dall'inizio Bastoni (smaltito l’affaticamento che l’aveva lasciato fuori in finale di Supercoppa) con Acerbi in panchina e De Vrij centrale, mentre l'altra novità può arrivare sulla fascia sinistra, con Carlos Augusto in pole su Dimarco. A centrocampo spazio a Frattesi e Asllani.

