Buone notizie per l'Inter: Francesco Acerbi può tornare tra i convocati per il match di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Lo conferma il Corriere dello Sport mentre ricorda che, anche se ieri il difensore ha lavorato a parte, oggi dovrebbe svolgere una parte dell’allenamento con il resto dei compagni per tornare definitivamente con il gruppo domani e partire poi per la Germania: vederlo subito titolare è difficile, mentre è più probabile che possa tornare in campo dal 1' nella sfida da ex con la Lazio del 16 dicembre.

Tutto ok anche per Alessandro Bastoni, sostituito in via precauzionale contro il Parma: in Champions ci sarà, ma non è da escludere un turno di riposo.

