"La missione è quasi compiuta. Il mercato parallelo dell’Inter, quello che riguarda esuberi da cedere e giovani da mandare in prestito, nel corso dell’estate non si è fermato un attimo. In ordine di tempo le ultime operazioni riguardano il passaggio a titolo temporaneo di Sebastiano Esposito alla Sampdoria e quello definitivo per 4 milioni di Valentino Lazaro al Torino, ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri. Con queste operazioni fuori dalle rotazioni dei titolari, il tesoretto accumulato punta a superare quota 30 milioni (fin qui siamo a circa 27), considerando che restano ancora due pedine da sistemare prima di chiudere i conti con l’organico: Lucien Agoume ed Eddie Salcedo". Questo quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport, evidenziando l'operato di Marotta e Ausilio, ancora una volta impegnati a destreggiarsi in situazioni complesse. Agoume piace all'Almeria, mentre su Salcedo c'è l'Eldense.

