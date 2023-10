Il grande dubbio di formazione in vista di domani per Inzaghi è il ballottaggio tra Frattesi e Barella a centrocampo. Secondo quanto riferisce il Corsport, infatti, il centrocampista sardo appare in riserva, mentre l'ex Sassuolo sembra in crescita. Ma nulla è ancora stato deciso, calcolando anche l'incombere della sfida con il Salisburgo di Champions che potrebbe consentire ai nerazzurri di mettere quasi del tutto al sicuro il passaggio agli ottavi. "Il classe 1999 ha giocato solo uno spezzone nel primo match in azzurro e poi tutta la sfida di Wembley, convivendo a centrocampo proprio con Barella. Nell’Inter però l’altra maglia da mezzala è per l’imprescindibile Mkhitaryan, quindi s’intravede un derby tutto italiano nelle scelte di formazione sin dalla partita di domani", si legge. Per il resto, in campo i soliti noti.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

