Continua a tenere banco sui giornali la situazione di Davide Frattesi. Secondo il Corriere dello Sport, ad esempio, resta viva la sua voglia di tornare alla Roma, che però si scontra con le necessità di incassare dell'Inter.

Il club nerazzurro, infatti, secondo il quotidiano romano ora "alza il muro", ovviamente in relazione alle richieste economiche legittime in caso di trattativa. Frattesi vorrebbe tornare nella Capitale anche per avere più minutaggio in vista del Mondiale del 2026. "Il ragazzo non è contento e crede di meritare più occasioni dei 45 minuti giocati nelle ultime sette gare di Serie A - si legge -. In mezzo tre gare da titolare nelle coppe ma non gli basta, specialmente dopo aver dimostrato quando utilizzato con più frequenza - sia nell’Inter sia in Nazionale - di poter essere una risorsa anche in fase realizzativa con i suoi sei gol e un assist firmati tra nerazzurro e azzurro".

La Roma fa sul serio, lui ricambia l'attenzione, ma in mezzo c'è l'Inter. E segnali positivi, da questo punto di vista, non ne sono arrivati. Il problema, come detto, non sarebbe l'ingaggio, ma il cartellino. La strategia nerazzurra è quella di non toccare nulla a gennaio e, se proprio dovessero entrare nell'ordine di idee di cedere Frattesi, andrebbero a cercare un’importante plusvalenza: per il CdS, al momento tra i corridoi di mercato si parla addirittura di una richiesta da parte dei nerazzurri di 45-50 milioni. E lo stesso Frattesi, al di là dei minuti giocati, non ha alcuna intenzione di andare allo scontro con il club nerazzurro, anzi, sarà sempre riconoscente per aver creduto in lui e averlo preso due estati fa a una cifra importante dopo il dietrofront proprio della Roma che ha puntato sul quel 30% sulla sua rivendita che l’aspettata piuttosto che su di lui. Pellegrini? L'Inter non pare interessata.