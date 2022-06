Tutto fatto per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Sebastiano Esposito all'Anderlecht. Come si legge sul Corriere dello Sport, proprio oggi l'attaccante volerà a Bruxelles per le visite mediche. "Lo stipendio sarà tutto a carico dei belgi".

Intanto sul fronte Lorenzo Pirola, prosegue il pressing asfissiante della Salernitana: l'Inter chiede 8 milioni milioni per il difensore.

Acquista QUI i prodotti originali Inter