Ieri Denzel Dumfries, assieme al connazionale Stefan De Vrij, è rientrato in Italia svolgendo il primo allenamento in palestra e - come conferma il Corriere dello Sport - per firmare a breve il rinnovo con l'Inter. Per l'inizio della prossima settimana è previsto un incontro con l'entourage dell'olandese: si va verso la fumata bianca per un accordo da 4 milioni netti a stagione fino al 2028.

Secondo il quotidiano romano, la possibilità di una cessione è andata via via sfumando anche a causa della mancanza di offerte concrete.