Oggi, secondo molti, per l'Inter e per la Juventus si tratterà di una vera e propria finale. E allora Inzaghi è tentato dal mandare in campo dall'inizio De Vrij , recuperato dal guaio al polpaccio patito ad Anfield e di nuovo convocato a distanza di quasi un mese.

"Giocando subito la carta De Vrij, però, Simone è conscio di assumersi un certo rischio perché in campo dall'inizio andrà anche Brozovic che, come il numero 6, è fermo dalla notte di Liverpool ovvero dall'8 marzo - ricorda il Corriere dello Sport -. Iniziare con due elementi non al top, vorrebbe dire bruciarsi potenzialmente due cambi in partenza. Possibile correre un rischio simile nella... tana della Juve? La logica porterebbe a dire di no (D’Ambrosio è pronto), ma essendo una "finale"...".