Aumentano le chance di convocazione per Cuadrado. Anche secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il colombiano ormai pare recuperato e corre verso una chiamata per Juve-Inter di domani, match contro i suoi ex compagni. Ed è questa la grande novità in vista del match di domani in casa nerazzurra, perché per il resto la formazione appare ormai fatta considerando anche le assenze di Pavard e Bastoni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.