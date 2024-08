"Abbiamo scelto in questo momento di restare così, ovvero con le 5 punte che abbiamo. Sappiamo che il mercato è in evoluzione, ma ci sentiamo ben coperti". Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa fanno intuire che in attacco la situazione è da considerare 'fluida', a differenza della difesa dove il rinforzo arriverà di certo.

Il quinto attaccante a cui fa riferimento il tecnico nerazzurro è Joaquin Correa. Ma il Tucu ha davvero la possibilità di restare a Milano? Se arrivasse un’offerta di un certo tipo - assicura il Corriere dello Sport - l'argentino non verrebbe di certo trattenuto, ma dalle parole di Inzaghi emerge invece un'altra indicazione. "Ovvero che, a prescindere dal nome, senta la necessità di avere, là davanti, un quinto elemento", chiosa il quotidiano romano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!