Oggi il Corriere dello Sport torna a parlare di Correa, in prestito al Marsiglia (2 milioni) con diritto di riscatto (11). Un riscatto che, purtroppo per l'Inter, si sta allontanando. Per il Tucu, fin qui, 9 presenze con zero gol e zero assist. La qualificazione Champions dell'OM è la condizione per il riscatto, ma a oggi il terzo posto dista 11 punti.

Gattuso è appena arrivato in panchina, ma le situazioni interne al club sono cancrenizzate e la situazione è sotto gli occhi di tutti. Intanto, il rendimento di Correa ricalca più o meno quello degli anni interisti: tante ombre e pochissime luci. Secondo il CdS, la prospettiva più plausibile è che il Tucu la prossima estate faccia ritorno alla Pinetina, con un ultimo anno di contratto a quasi 4 milioni e un valore a bilancio di circa 8,5. Servirebbe una cessione, sperando che Correa torni quello della Lazio. Discorso simile per Radu al Bournemouth (riscatto a 8 milioni, appena 2 maglie in stagione), mentre Vanheusden si sta rilanciando allo Standard Liegi (7 milioni per il riscatto eventuale).