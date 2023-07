Tra le potenziali uscite dell'Inter in questa sessione di mercato, secondo il Corriere dello Sport, c'è anche quella di Robin Gosens. I dialoghi con il Wolfsburg proseguono, ma da Viale della Liberazione chiedono 18 milioni per salutare il tedesco. "Già deciso il sostituto, ovvero Carlos Agusto, al lavoro con il Monza, per il quale l’Inter non ha allentato la presa, anzi", assicura il giornale romano.

