"Per quanto riguarda Chalobah, invece, il nodo potrebbe essere il reparto difensivo ridotto del Chelsea". Lo sottolinea il Corriere dello Sport sempre in riferimento all'ultimo tassello da reperire sul mercato per Marotta e soci. "È vero che l’inglese è rimasto in panchina nelle prime 3 gare di Premier, ma i Blues sono comunque a caccia di un nuovo centrale. Dovesse arrivare, sarebbe probabilmente più semplice lasciar andare Chalobah. Che di suo, però, dovrebbe farsi avanti con Tuchel per fargli comprendere i suoi desideri, che evidentemente sono quelli di trasferirsi a Milano". Anche qui è un discorso di formula: prestito oneroso con diritto di riscatto?