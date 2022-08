"La cessione di Pinamonti al Sassuolo, conclusa ieri, e quella di Casadei , che ha offerte da Chelsea, Nizza e Sassuolo, nei piani dell'area tecnica nerazzurra e del tecnico Inzaghi dovrebbero frenare le partenze di Skriniar e Dumfries , anche se per i due dovessero arrivare delle offerte prima della fine del mercato". Questa l'idea del Corriere dello Sport , che poi spiega in particolare la situazione del giovane centrocampista nerazzurro.

Secondo il quotidiano romano, l'ingresso in scena del Nizza, che ha presentato un'offerta da 10 milioni, sta alimentando l'asta attorno al centrocampista della Primavera di Chivu. "Il Chelsea è sempre l'opzione preferita per il ragazzo che ieri ha segnato nell'allenamento contro il Sant'Angelo e in viale della Liberazione aspettano che i Blues si facciano avanti. Adesso gli uomini mercato di Boehly sono concentrati su una rincorsa sempre più costosa al centrale francese del Leicester Fofana (richiesta 85 milioni di sterline!), ma sia che riescano nell'inseguimento, sia che non ci riescano, dopo potrebbero rilanciare per Casadei. Il dubbio è: proveranno a prendere Skriniar se Fofana non fosse abbordabile?", si domanda il Corsport.