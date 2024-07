"Sono tornato a sono affamato". Così Hakan Calhanoglu ha scritto ieri su Instagram per far capire immediatamente con quale spirito è tornato a Milano dopo Euro 2024. Il turco e Sommer si sono rivisti alla Pinetina e hanno iniziato a lavorare in vista della nuova stagione in nerazzurro.

Come riferisce il Corsport, Inzaghi ha subito avuto in colloquio con il regista: lontane le sirene del Bayern, che a un certo punto dell'estate avevano fatto temere un divorzio. Per il tecnico nerazzurro è stato come riabbracciare un figlio prediletto, la fiducia è stata la chiave del rendimento in nerazzurro dell'ex Milan.

Il Bayern ci aveva provato e secondo il quotidiano romano una "piccola crisi" sembra esserci stata, soprattutto a causa delle voci di presunte richieste di rinnovo importante del contratto in scadenza nel 2028 a 6,5 milioni di euro a stagione. Però, poi, è stato tutto superato e l'Inter ripartirà dal suo numero 20.