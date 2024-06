Se la Gazzetta oggi cambia idea e parla di una trattativa apertissima per Calhanoglu al Bayern, il Corriere dello Sport tranquillizza i tifosi dell'Inter.

Secondo quanto riferisce il quotidiano romano, infatti, per il momento ai nerazzurri non sono state recapitate offerte e il turco viene comunque ritenuto incedibile. La linea resta quella nota: tenere tutti i big considerando che non c'è necessità di fare sacrifici.

Tutto cambierebbe solo nel caso in cui fosse lo stesso Calhanoglu a chiedere di andare via: con la richiesta del turco esplicita, l'Inter ascolterebbe eventuali offerte che però non potrebbero essere inferiori ai 50 milioni secondo il CdS.