Visita in Viale della Liberazione quella di ieri di Alejandro Cano e Katherine Ralph, rappresentanti di Oaktree che hanno ribadito ai dirigenti del The Corner la linea dettata da Los Angeles: "Abbassare l'età media della rosa, preferendo investimenti su prospetti futuribili a profili più maturi calcisticamente, ma di sicuro anche più onerosi".

Su questa falsariga l'Inter si tuffa su Juan Cabal, interrompendo le trattative per Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez. Il ruolo da braccetto di sinistra della difesa a 3 è lo stesso all'ex Atletico, ma l'età anagrafica gioca un favore a Cabal che grazie ai sei anni in meno dello spagnolo e nove in meno dello svizzero "prevederebbe un impatto a bilancio molto meno significativo" come si legge sul Corriere dello Sport che sottolinea la stima che la dirigenza nerazzurra ha del giocatore e quanto creda nel suo talento e potenziale per puntare su di lui.

"Marotta e Ausilio hanno definito nelle ultime ore l'accordo con l'entourage del difensore colombiano" si legge sul quotidiano romano che sull'ingaggio non ha dubbi: l'ingaggio sarà di poco più di un milione di euro per i prossimi cinque anni. Prima di concludere il passaggio in nerazzurro l'Inter deve limare gli ultimi dettagli con l'Hellas Verona, "che ha aperto solo ad un trasferimento a titolo definitivo senza appello al prestito. È possibile che l'intesa si trovi arrivando ai 10 milioni di euro con l'inserimento di alcuni bonus da aggiungere alla parte cash fornita dall'Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!