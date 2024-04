Un altro possibile obiettivo di mercato per l'estate. In difesa, secondo il Corriere dello Sport, corrisponde all'identikit di Alessandro Buongiorno: secondo il quotidiano avrebbe espresso agli azzurri interisti durante la tournée negli Stati Uniti di essere pronto a dire sì all'Inter.

La scorsa estate disse di no all'Atalanta, ora non farebbe lo stesso con gli altri nerazzurri. I giocatori stessi hanno informato Marotta e Ausilio che hanno accolto con piacere l'indicazione: il giocatore era già sul taccuino, l'intenzione è prendere un potenziale erede della coppia Acerbi-De Vrij e Buongiorno è il preferito perché italiano e già abituato a giocare con gli altri nazionali. In più è stato "addestrato" da Juric per la difesa a tre.

L'ostacolo? Il prezzo. Cairo ha alzato l'asticella a 40 milioni e l'Inter non può arrivare a quella cifra. Bisognerebbe inserire qualche contropartita tecnica, il quotidiano fa i nomi di Esposito, Satriano, Oristanio. Difficilmente Valentin Carboni perché ha già una valutazione talmente alta da rendere impossibile o quasi la recompra.

Tra le candidature alternative c'è quella di un altro granata, Schuurs, di rientro da un infortunio importante al ginocchio rimediato proprio contro l'Inter lo scorso ottobre. Oppure lo sloveno Bijol, che affronterà stasera i nerazzurri con la sua Udinese.