Se davvero Bastoni dovesse lasciare Milano, l'Inter dovrebbe reperire sul mercato un centrale di piede mancino: Acerbi e Romagnoli le possibili alternative citate dal Corriere dello Sport. E sempre il quotidiano romano ricorda che c'è da risolvere anche la vicenda De Vrij: "Per ora l’olandese non tratta il rinnovo (scadenza 2023): con un’offerta ritenuta congrua, partirà. Il sostituto? L’Inter ha da tempo un accordo con Bremer, ma Cairo lo valuta 35 milioni. Se Belotti non rinnovasse e il presidente del Toro accettasse come parziale contropartita Pinamonti (che per l’Inter costa 25), tutto sarebbe facile, ma far quadrare certe valutazioni non è semplice (Pina guadagna 2 milioni netti). Ecco perché la punta in prestito all’Empoli potrebbe essere ceduto all’estero per monetizzare".