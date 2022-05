Solo una forte contusione per Barella, che già ieri è tornato a lavorare completamente con il gruppo. Dunque, allarme cessato per il centrocampista nerazzurro, disponibile per il match con l'Empoli di venerdì. Ma occhio alla possibile panchina: secondo il Corriere dello Sport, infatti, non è da escludere un turno di riposo per l'ex cagliaritano in vista della finale di Coppa Italia con la Juventus. "Quella con i toscani, infatti, è probabilmente l’unica delle 4 gare che restano in cui Inzaghi possa permettersi un po’ di turnover o di rotazioni - spiega il quotidiano romano -. Insomma, considerato che, a centrocampo, ci sarà pure il rientro di Calhanoglu dopo la squalifica, il centrocampista sardo potrebbe riposare in vista della sfida con i bianconeri. Altri eventuali cambi? In attacco, c’è Correa che potrebbe essere preferito a Dzeko. Sulla fascia destra, invece, si va verso il rientro di Dumfries".