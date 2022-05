"L'Inter ha ritrovato il suo tesoro in mezzo al campo. E non a caso, con Barella , Brozovic e Calhanoglu di nuovo su livelli di eccellenza, la squadra ha superato il momento difficile passato a febbraio e marzo, arrivando in lotta per lo scudetto e la Coppa Italia a maggio". Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport , rimarcando l'enorme peso specifico della mediana per Inzaghi, come confermato anche nel match vinto in rimonta per 4-2 con l'Empoli.

In particolare, il quotidiano romano focalizza l'attenzione sull'azzurro e sul turco, trascinatori per quanto riguarda la partecipazione ai gol in campionato: insieme hanno inciso sul 40% delle segnature nerazzurre (78). Calhanoglu è a quota 7 reti e 11 assist (l'ultimo per il 2-2 di Lautaro), mentre Barella ha siglato 3 gol e servito 10 passaggi vincenti ai compagni. "Due giorni fa ha partecipato sia all'azione del momentaneo pareggio sia a quella del 3-2 (suo il cross respinto da Fiamozzi che il Toro ha scaraventato in porta), ma niente assist. Poco male perché i due hanno lasciato traccia in 31 dei 78 gol in campionato dei nerazzurri - si legge -. Un'incidenza notevole che ha permesso di compensare la scarsa incisività sottoporta di Correa (non segna da 6 mesi), l'apporto non eccelso di Sanchez (meglio comunque del Tucu e giocando assai meno) e l'attuale black-out di Dzeko (una rete nelle ultime 9 partite giocate in A)".

