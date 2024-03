Nell'articolo concentrato sull'entusiasmo che si respira a Bologna vista la grande stagione e il sogno Champions (oggi al Dall'Ara sono attesi 30 mila spettatori), il Corriere dello Sport sottolinea anche il primo ritorno da ex nella casa rossoblu di Marko Arnautovic, tornato all'Inter in estate e oggi avversario.

Il quotidiano sottolinea che tra i tifosi del Bologna c'è anche chi non ha gradito il suo addio, invitandoli a mettersi nei panni dell'austriaco. "Chiudere con l’Inter dove in Italia aveva cominciato, poter vincere lo scudetto e giocare in Champions era una tentazione troppo grande, dai. Dove vogliamo arrivare? Eccoci al punto: Bologna lo applauda, se lo merita, non dimenticando chi è stato e come lo ha anche amato", sentenzia il Corsport.

