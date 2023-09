In attesa del ritorno di tutti i nazionali, la ripresa degli allenamenti è stata fissata da Inzaghi per il pomeriggio di domani quando Dumfries, De Vrij e Asllani saranno i primi a rivedersi ad Appiano Gentile. Le belle notizie per il tecnico nerazzurro arrivano da Sensi e Acerbi: secondo quanto conferma il Corriere dello Sport, entrambi sono totalmente recuperati e puntano il derby col Milan. In particolare, il difensore spera di riprendere il posto al centro del reparto.

"Gli ultimi a tornare saranno i sudamericani, ossia Lautaro, Cuadrado e Sanchez. Il cileno è l’osservato speciale, dopo che la sua nazionale l’ha escluso dal match perso contro l’Uruguay per alcuni accertamenti clinici sul suo livello di emoglobina, riscontrato come più basso della norma. L’Inter era già a conoscenza della situazione, non si tratta di un problema che pregiudica l’idoneità sportiva (acquisita lo scorso 25 agosto, prima dell’annuncio ufficiale da svincolato) e il giocatore è stato regolarmente inserito in lista Champions", si legge.

