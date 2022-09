Con Lukaku assente, a prendere le redini in mano è il solito Lautaro . L'assenza di Big Rom è innegabilmente un deficit pesante per la squadra di Inzaghi che con il belga in campo nelle stracittadine (5), 4 sono state vinte dall' Inter e uno dal Milan e 5 gol segnati, uno ad ogni stracittadina come precisa il Corriere dello Sport che nel punto della situazione fatto tra le colonne dell'edizione di oggi definisce l'ex Chelsea "una sorta di anti-Diavolo". Amuleto del quale dovrà fare a meno Inzaghi, che "non può che puntare tutto sul Toro ". Anche il bilancio dell'argentino non è da meno: sui 9 derby, Lautaro conta ben 5 reti , di cui due nell'ultimo vis à vis , doppietta nel 3-0 della semifinale di Coppa Italia, unico dei quattro derby vinto dall’Inter nella prima annata del piacentino.

Un precedente che potrebbe avere il suo peso nelle scelte dell'allenatore. Lo scorso 20 aprile, con un Lukaku ancora in Blues, a far coppia con Lautaro fu il connazionale Correa, protagonista dell’assist per il 2-0 a fine primo tempo e spina nel fianco, assieme a Lauti, della difesa rossonera: "Un motivo in più per credere che l’ex Lazio (riassorbito l'affaticamento accusato con la Cremonese) sia favorito su Dzeko per sostituire Big Rom". Se il ballottaggio Correa-Dzeko è ancora vivo, anche in zona arretrata non mancano gli interrogativi ai quali Inzaghio dovrà rispondere prima delle 18. "L’allenamento di ieri non ha dato indicazioni precise - spiega la Rosea -. Probabile che sia più decisivo il risveglio muscolare di oggi. La buona notizia, comunque, è che Bastoni sembra recuperato" dallo stato influenzale che lo aveva bloccato con la Cremonese. "A meno di sorprese dell’ultimo momento, è destinato a ritrovare il suo posto sul lato sinistro della difesa".

Con il ritorno di Bastoni tra le linee difensive, a candidarsi per la corsia mancina sono in tre: "Potrebbe spuntarla Darmian - guarda caso anche lui protagonista in quello 3-0 al Milan con l’assist per il primo gol di Lautaro, giocando però sulla destra -, ma Dimarco e Gosens restano opzioni valide. Ieri primo allenamento per Acerbi, subito convocato".