Anche secondo il Corriere dello Sport, già domani Acerbi sarà a Milano per il suo primo giorno da interista dopo la svolta decisiva arrivata nel weekend. "Nonostante il Chelsea abbia ormai preso Fofana dal Leicester, investendo oltre 80 milioni di euro, ieri pomeriggio, contro le stesse Foxes, Chalobah è stato schierato tra i titolari - sottolinea il quotidiano romano -. E Tuchel, dopo il fischio finale, ha garantito: «Crediamo in lui e nella sua crescita». Per Akanji, invece, non c’è stato neppure bisogno di nuove comunicazioni: il giocatore continua a rimanere fuori squadra e il Borussia Dortmund resta fermo sulle sue posizioni e sulle sue richieste. L’Inter a questo punto spera di poterlo tenere “agganciato” in vista della prossima estate, in modo da ingaggiarlo da svincolato".